Транспорт 26 апреля 2023, 11:45 Опрос «Ренессанс страхование» показал, что резкое торможение машины впереди — самая популярная схема мошенников

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Самой популярной схемой мошенников на дороге является резкое торможение машины впереди. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты опроса группы «Ренессанс страхование» и сервиса «Автокод».

Такую мошенническую уловку с торможением посчитали самой популярной 76% россиян. Также опрошенные автомобилисты отнесли к распространенным обманам на дороге имитацию наезда на пешехода и удар из слепой зоны на кольцевой развязке.

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Отмечается, что каждому третьему водителю в спорных случаях помогает видеорегистратор.