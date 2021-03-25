Опрос: 42% российских автовладельцев хотят продать свою машину

Среди российских автовладельцев 42% хотят продать свой автомобиль в текущем году. Оставшиеся 58% опрошенных либо не планируют избавляться от машины, либо пока не определились с планами.

Респондентов также спросили об опыте продажи авто — сроках сделки и основных сложностях, сказано в опросе, проведенном сервисом «Сберавто», сообщил «Прайм».

Каждый третий опрошенный (33%) смог продать автомобиль в течение трех дней. Примерно столько же (30%) потратили на это месяц или больше.

Один из пяти продавцов (19%) заключил сделку за две недели, еще 18% — за четыре-семь дней.

Каждый третий участник опроса (32%) остался недоволен полученной суммой, заявив, что хотел бы продать машину подороже. А 27% пожаловались на затянувшиеся сроки продажи.

Опрос провели в марте 2021 года, в нем приняли участие 1375 человек. В каком виде проходило исследование, не уточняется.

«Сберавто» — маркетплейс Сбербанка по продаже автомобилей, запущенный в прошлом году. Это аналог сайтов drom.ru и avito.ru.