Автоэксперт рассказал, по каким признакам определить пробег автомобиля

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал простой способ, как определить пробег автомобиля. По его словам, достаточно запомнить нехитрую математическую формулу.

Специалист рассказал, что сейчас существует множество общедоступных баз, в которых находится информация об автомобилях.

«Когда вводился электронный ПТС, база зарегистрированных автомобилей стала прозрачной, оказалось, что на одни и те же документы могут быть оформлены несколько машин. В таких случаях покупатель очень часто оказывается крайним», — рассказал эксперт.

При этом специалист подчеркнул, что если машину продавали несколько раз, то предыдущий владелец может просто не знать о том, что ранее автомобиль попадал в аварию. Кадаков посоветовал избегать покупки таких автомобилей.

По словам специалиста, при покупке автомобиля необходимо отвезти его в сервис. Там механики смогут проверить состояние двигателя, других ключевых узлов и агрегатов, лакокрасочного покрытия и других частей. Многие продавцы часто скручивают пробег машины. По этой причине стоит обращать внимание на реальное состояние автомобиля.