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    19 ноября 2021, 00:16

    Автоэксперт рассказал, по каким признакам определить пробег автомобиля

    Автоэксперт Кадаков заявил, что определить пробег автомобиля можно с помощью компьютерной диагностики

    Арина Бобкова

    Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал простой способ, как определить пробег автомобиля. По его словам, достаточно запомнить нехитрую математическую формулу.

    Автоэксперт рассказал, по каким признакам определить пробег автомобиля

    Специалист рассказал, что сейчас существует множество общедоступных баз, в которых находится информация об автомобилях.

    «Когда вводился электронный ПТС, база зарегистрированных автомобилей стала прозрачной, оказалось, что на одни и те же документы могут быть оформлены несколько машин. В таких случаях покупатель очень часто оказывается крайним», — рассказал эксперт.

    При этом специалист подчеркнул, что если машину продавали несколько раз, то предыдущий владелец может просто не знать о том, что ранее автомобиль попадал в аварию. Кадаков посоветовал избегать покупки таких автомобилей.

    По словам специалиста, при покупке автомобиля необходимо отвезти его в сервис. Там механики смогут проверить состояние двигателя, других ключевых узлов и агрегатов, лакокрасочного покрытия и других частей. Многие продавцы часто скручивают пробег машины. По этой причине стоит обращать внимание на реальное состояние автомобиля.