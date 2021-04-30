Команда «КамАЗ-мастер» победила в грузовом зачете чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана». Об этом сообщил сайт inc-news.

Первым к финишу пришел экипаж Дмитрия Сотникова. На 69 секунд отстала от победителя команда «МАЗ-Спорт Авто» под управлением Сергея Вязовича.

Второй этап чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана» прошел в Астраханской области. Спортсмены преодолели четвертый 247-километровый спецучасток гонки. Три минуты разделяли эти две команды в генеральной классификации по итогам третьего дня.

У «КамАЗ-мастера» дебютировали Богдан Каримов в качестве пилота, Альберт Арсланов в качестве штурмана, Вадим Ахметов и Искандэр Романов в качестве механиков.

«Золото Кагана» — важный этап подготовки к ралли «Шелковый путь — 2021». Международная гонка состоится 1–11 июля по маршруту Омск — Улан-Батор.