Транспорт 05 декабря 2023, 12:34 Оплату проезда в общественном транспорта проверят на северо-западе Москвы Рейд против безбилетников проведут в наземном транспорте на северо-западе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Департамент транспорта Москвы предупредил об усиленных проверках оплаты проезда в автобусах, электробусах и трамваях на северо-западе столицы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

«Мы продолжаем усиленные проверки оплаты проезда в наземном городском транспорте. На этой неделе они пройдут на северо-западе Москвы» — рассказали в пресс-службе дептранса.

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Дептранс обратился к пассажирам и напомнил, что поездки необходимо оплачивать сразу при входе в транспорт. Необходимо приложить карту к валидатору и дождаться сигнала с зеленой галочкой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о модернизации общественного транспорта. Так в столице запустили 10 новых маршрутов, которые охватили 30 районов города.