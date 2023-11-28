Транспорт 28 ноября 2023, 16:13 Оплату проезда по QR-коду запустили в Чувашии в тестовом режиме

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Власти Чувашии внедрили в общественном транспорте NFC-таблички с QR-кодами, с помощью которых можно оплатить проезд. О нововведении рассказал сайт Infox.ru, ссылаясь на пресс-службу чувашского Минтранса.

На данный момент технология работает в тестовом режиме в 21-м троллейбусе. Чтобы оплатить за проезд через СБП, пассажиру необходимо иметь смартфон со скаченным СБПэй. Данное приложение доступно в App Store, Google Play, RuStore и AppGallery.