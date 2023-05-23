Транспорт 23 мая 2023, 12:57 Оплату проезда «Кошельком» карты «Тройка» ввели на Ярославском направлении МЖД ЦППК: На Ярославском направлении ввели оплату проезда «Кошельком» карты «Тройка» Карта «Тройка». Фото М.Денисова / Сайт мэра и правительства Москвы

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На самом востребованном пригородном направлении — Ярославском — пассажиры теперь могут оплачивать проезд билетом «Кошелек» транспортной карты «Тройка». Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал директор по цифровым сервисам Центральной пригородной пассажирской компании Игорь Евдокимов.

Оплатить проезд «Кошельком» можно на участках от Ярославского вокзала до станций Сергиев Посад, Фрязино-Пассажирская и Монино во всех поездах, кроме экспрессов. Полная стоимость проезда при этом не изменится. При входе на станцию с баланса пассажира спишется 30 или 47 рублей — в зависимости от тарифной зоны. Оставшаяся сумма будет погашена в конце поездки.

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«Главное преимущество — экономия времени, поскольку владельцам „Тройки“ теперь необязательно стоять в очереди или оформлять обычный билет, достаточно пополнить баланс „Кошелька“ в кассе или билетопечатающем автомате», — подчеркнул Евдокимов.

Привычные способы покупки билетов также продолжат действовать.

Ранее Минтранс Подмосковья напомнил о правилах оплаты проезда в электричках по карте «Тройка».