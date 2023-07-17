Транспорт 17 июля 2023, 19:55 Оплату «Кошельком» карты «Тройка» запустили еще на трех станциях Павелецкого направления МЖД Оплата «Кошельком» карты «Тройка» заработала на трех станциях МЖД Павелецкого направления Сайт мэра и правительства Москвы

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Оплатить проезд картой «Тройка» с помощью функции «Кошелек» теперь можно еще на трех станциях Павелецкого направления Московских железных дорог. Об этом рассказали на официальном сайте мэра столицы.

Привычный для многих москвичей способ оплаты появился на станциях Калинина, Ленинская и Домодедово. Как пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, это решение — часть программы по внедрению единой билетной системы на железнодорожных направлениях, которые войдут в систему МЦД-3.

К концу года по «Кошельку» оплачивать проезд на железной дороге смогут пассажиры 10 направлений. Это удобно и создает бесшовное транспортное пространство в столице. Максим Ликсутов Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта

Пассажирам напомнили, что валидировать «Тройку» обязательно нужно на входе и выходе со станции, иначе карту заблокируют для поездок на железной дороге. Если это все-таки произошло, нужно обратиться в пригородную кассу.

Ранее подмосковный Минтранс рассказал о снижении числа несчастных случаев на Московской железной дороге на 23% за полгода.