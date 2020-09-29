Оплата проезда в метро Москвы банковской картой станет работать по-новому

Оплата проезда банковской картой теперь будет проводиться в столичном метро по новой схеме. Деньги за поездки будут списывать со счета не сразу, а только на следующие сутки.

«С сегодняшнего дня при оплате поездок банковской картой MasterCard или Visa на турникетах в метро общая стоимость за все поездки за день будет списываться на следующие сутки после их совершения. Будьте внимательны, списание со счета карты MasterCard может произойти в течение нескольких дней одной суммой (за все поездки)», — сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

При этом изменения не коснутся пассажиров, пользующихся картами «Мир» и UnionPay. Стоимость поездок будет списываться сразу же.

Источник фото: t.me/s/DtRoad

В столичном дептрансе пояснили, что новая система позволит сделать поездки более выгодными. Жителям и гостям города больше не придется выбирать тарифы. Поездки будут считаться автоматически, а затем пассажиру предложат оптимальный тариф с учетом использования всех видов транспорта.

Кроме того, в департаменте напомнили о скором запуске эксперимента по уменьшению стоимости проезда на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях подземки.