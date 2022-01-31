Оплата картой начнет действовать на всех турникетах в метро Москвы летом

Москвичи смогут оплачивать поездки банковской картой в метро уже летом. Для этого карту надо будет поднести к турникету. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Еще одна задача — летом все без исключения турникеты московского метро должны начать принимать банковские карты», — сказал Ликсутов РИА «Новости».

Он напомнил, что такая функция начала действовать в московской подземке в 2016 году.

«Тогда примерно тысяча человек в день оплачивали проезд, прикладывая банковские карты либо телефон. И теперь, если брать данные за декабрь 2021 года, уже почти 900 тысяч человек ежедневно пользуются оплатой проезда по банковским картам», — добавил заммэра.

По его словам, жители Москвы быстро реагируют на инновации, которые им удобны. Этим они отличаются от многих стран в Европе. Ликсутов рассказал об общении с коллегами из Берлина. Они заявили, что такой системой оплаты в метро пользуется очень мало людей.

Также заммэра сообщил, что система Face Pay может появиться в наземном транспорте столицы и на Московских центральных диаметрах (МЦД) в 2023 году.