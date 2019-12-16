Opel вновь начнет продажу автомобилей в России

Компания Opel опять будет продавать свои автомобили в России. Производитель уже начал принимать заказы на модели Grandland X и Zafira Life.

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Как сказано в сообщении на официальном сайте компании, машины уже появились в 11 дилерских центрах России. В частности, речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Рязани, Тюмени, Ставрополе.

В 2020 году Opel намерен увеличить свою дилерскую сеть в два раза. Автомобили компании в Москве будут представлены в «ТЦ Кунцево», «Автоцентр Сити» и «Мэйджор Авто Рига», в Петербурге — в «Авангард» и Евросиб-Авто».

Группа компаний PSA, которая является владельцем Opel, делает кроссовер Grandland X в немецком Айзенахе, а Zafira Life производит на своем заводе в Калуге. В начале следующего года в продаже должны появиться фургоны Opel Vivaro. Их выпуск также должны наладить в Калуге.

Opel ушел с российского рынка в 2015 году из-за низких продаж. Тогда компанией владел концерн General Motors. Он объяснил свое решение нежеланием инвестировать «в рынок с неясной долгосрочной перспективой». Завод GM в Санкт-Петербурге, где производили Opel Astra, законсервировали. Об этом написал РБК.