Opel продемонстрировал модель Astra GSe | 360°

Транспорт 29 сентября 2022, 05:30 Поделиться Telegram

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Viber Opel продемонстрировал модель Astra GSe

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Немецкий автомобилестроитель Opel показал хетчбэк Astra GSe, который оснащен 225-сильной гибридной силовой установкой. Об этом написали «Известия».

Главная особенность этой модели заключается в драйверском шасси. Машина получила оригинальные пружины и амплитудозависимые амортизаторы.

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Максимальная скорость авто составляет 235 километров в час. По данным издания, продажи Opel Astra GSe стартуют в начале следующего года.

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