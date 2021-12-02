Opel представил новый универсал Astra Sports Tourer

Немецкая компания Opel презентовала фотоснимки нового универсала под названием Astra Sports Tourer. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

Старт заказов на автомобиль в Европе начнется в начале 2022 года. Получить машину владельцы смогут в середине следующего года. На данный момент информации о том, сколько будет стоить Astra Sports Tourer, не поступало.

Покупатели смогут выбрать модель с классическим бензиновым или дизельным двигателем, а также с электромотором. Разработчики установили в авто компактный джойстик вместо распространенного рычага переключения передач.