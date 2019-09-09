Opel покажет новый кроссовер Grandland X на автосалоне в Германии

По данным информагентства, авто оснастили силовой установкой Hybrid4 мощностью 300 «лошадок». 1,6-литровый турбированный движок будет работать вместе с автоматической трансмиссией. С помощью специального устройства Wallbox за два часа можно будет полностью зарядить аккумулятор. Уточняется, что кроме кроссовера Grandland X на российском рынке появятся и другие модели Opel. Речь идет о минивэнах Vivaro и Zafira Life.