Российские аэропорты откроют онлайн-магазины duty free

Собственную площадку онлайн-заказов из магазина беспошлинной торговли (duty free) открыл аэропорт Домодедово. За ним могут последовать Шереметьево и Пулково. Сервис предзаказа товаров уже работает во многих зарубежных аэропортах.

В пресс-службе Домодедово сообщили газете «Известия», что беспошлинные онлайн-магазины позволят пассажирам сэкономить время и выбрать товары до начала поездки. Забрать и оплатить их можно будет в терминале аэропорта.

Сейчас на сайте market.dme.ru доступно более четырех тысяч товаров сети Heinemann Duty Free (присутствует в 28 странах). За предзаказ пассажир получает скидку в 7%. Вскоре в сервисе появится функция коллективной покупки.

Аналогичные услуги уже предоставляют путешественникам лондонский аэропорт Хитроу, сингапурский Чанги, немецкий Франкфурта и сеульский Инчхон. Но в них можно получить 15-30-проценные скидки.

Домодедово стал первым российским аэропортом, предоставляющим такую услугу, но в нашей стране сетевым оператором в сегменте duty free является RegStaer. Торговые точки этой компании с 2014 года работают в Шереметьево, Внуково, Пулково, а также в аэропортах в Ростове-на-Дону и Минводах. Спрос и объем этой услуги постоянно растут.

«Это особенно удобно для пассажиров лоукостеров, у которых действуют ограничения по ручной клади. Наша услуга позволяет им обойтись без доплат за провоз покупок из иностранного аэропорта, поскольку их можно забрать по прилете в duty free в Москве», — подчеркнула руководитель маркетинга и PR компании Елена Дудко.