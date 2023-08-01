Транспорт 01 августа 2023, 13:22 Около тысячи теплоходов отправилось с речных вокзалов Москвы за три месяца Северный и Южный речные вокзалы приняли около тысячи теплоходов за три месяца в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве три месяца назад стартовала речная круизная навигация. Северный и Южный вокзалы приняли около тысячи теплоходов, которые перевезли более 160 тысяч пассажиров на борту. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«После обновления Северный и Южный речные вокзалы стали комфортным местом отдыха москвичей и туристов. Кроме того, там регулярно устраивают бесплатные мероприятия для детей и взрослых», — сказал он.

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На круизные теплоходы можно попасть из 30 городов и туристических центров. В июле самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Ярославль, Пермь и Казань.

Расписание речного транспорта можно найти на сайте Московского транспорта.

Ранее москвичей пригласили на экскурсию по Южному речному вокзалу.