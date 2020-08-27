Около 80% проездов РЖД возобновили движение
РЖД возобновили движение около 80% поездов дальнего следования, которые ранее пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости».
Гендиректор компании Олег Белозеров рассказал, что компания кроме возобновления отменных поездов запускает новые.
«Например, „Ласточку“ в Кострому. <…> Также из Санкт-Петербурга в Самару ходит теперь поезд „Стриж“», — уточнил собеседник информагентства.
«ФедералПресс» добавил, что ради безопасности пассажиров вокзалы и поезда регулярно обрабатывают дезинфицирующими средствами. При этом гражданам рекомендуется соблюдать масочный режим.