Около 70 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы

Почти 70 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах вечером 14 февраля. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Больше всего самолетов задержали в Домодедово — сразу 48 рейсов, еще четыре отменили. При этом во Внуково вовремя не вылетели восемь рейсов, отменили еще шесть. В Шереметьево отмен нет, но три рейса опаздывают. В подмосковном Жуковском пока нет ни отмен, ни задержек — все самолеты прибывают и улетают по расписанию, следует из электронного табло в аэропорту .

Пассажирам про задержки или отмены самолетов сообщают авиакомпании или обслуживающие аэропорт организации непосредственно в воздушной гавани. Под задержкой понимается отклонение самолета от расписания на 30 и более минут.

Уже третий день в Москве и Подмосковье не прекращается сильный снегопад, который влияет на движение не только воздушного, но и наземного транспорта. Жителей региона призвали отказаться от личных автомобилей и пересесть на автобусы и электрички. Из-за рекордного количества осадков в Москве зафиксировали 10-балльные пробки, отметила «Газета.ru».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что с 15 февраля москвичей ждет морозная и солнечная погода. Ura.ru отметило, что в этот день осадков быть не должно.