Транспорт 08 августа 2023, 11:31 Около 600 ДТП произошло с самокатами и велосипедами в Москве с января по июль Четыре человека погибли в ДТП с самокатами и велосипедами в Москве с января по июль Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Сотрудники Госавтоинспекции проанализировали показатели аварийности с января по июль с велосипедами и электрическими транспортными средствами малой мощности. По итогам первого полугодия 2023 года в Москве зарегистрировали около 587 ДТП с их участием, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Госавтоинспекции, в ДТП с участием электрических транспортных средств малой мощности (до 250 ватт) погиб один человек, в авариях с велосипедистами — трое.

Реклама

Представители ведомства также напомнили участникам дорожного движения о ПДД.

«Будьте бдительны при передвижении на велосипедах, электросамокатах и иных устройствах — обязательно спешивайтесь перед пешеходным переходом и используйте защитную экипировку», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в ведомстве напомнили, что на электросамокате нельзя ездить вдвоем, втроем, а тем более вместе с детьми.

Ранее в Москве пресекли более 3,6 тысячи нарушений ПДД велосипедистами и курьерами.