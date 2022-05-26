Около 500 тысяч дополнительных билетов на поезда на юг России поступят в продажу

Порядка 500 тысяч дополнительных билетов на поезда поступят в продажу в ближайшие дни. По ним россияне смогут отправиться на юг страны, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«РЖД увеличивает количество поездов из Москвы и регионов, которые ранее не имели прямого сообщения с полуостровом. В продажу в ближайшие дни поступят дополнительно около 500 тысяч билетов на поезда по южному направлению», — заявил Чернышенко. Цитату привел ТАСС.

Как отметил вице-премьер, Минтранс продолжает работать над вопросом увеличения пропускной способности на популярные российские курорты. Чаще всего туристы отправляются летом в Краснодарский край и Крым. В этом сезоне появится регулярное автобусное сообщение между Крымом и Адлером, Кавказскими Минеральными водами, Волгоградом и Ставрополем.

Также Минтрансу поручили изучить возможность открытия выделенной полосы для автобусов на трассе М-4 «Дон». Чернышенко поднял связанные с транспортным сообщением темы во время совещания в координационном центре правительства.