Около 500 авто отзовет Mercedes-Benz в России

По данным издания, под отзывную кампанию попадают модели AMG GT (тип 290), G-класса (тип 463), S-класса (тип 222 и тип 217) и E-класса (тип 213). У машин, изготовленных с мая 2018 года по апрель 2019 года нужно заменить маслопровод турбокомпрессора. Выяснилось, что он не соответствует спецификации.

«Причина отзыва транспортных средств: эластомерный материал подводящего маслопровода турбокомпрессора может не соответствовать спецификации», — обратили внимание в Росстандарте.

Владельцев отозванных автомобилей проинформируют о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр. Маслопровод заменят бесплатно.

В середине марта отечественный автомобилестроитель АвтоВАЗ отправил на ремонт 12 192 моделей LADA. У них обнаружились проблемы с тормозами. Отзыв коснулся таких марок, как Vesta, Xray и Largus.

«Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза», — уточнили в Росстандарте.