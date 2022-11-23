Транспорт 23 ноября 2022, 18:41 Около 50 теплых остановок появится в ЯНАО до конца года

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На Ямале до конца 2022 года установят 50 теплых остановок для пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

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В Ноябрьске установили 13 теплых остановок. До конца года в Салехарде оборудуют 10 таких павильонов. Три из них уже действуют. Остальные появятся на улицах Игарской, Чапаева, Республики, Матросова и Броднева. В Губкинском и Новом Уренгое установлено шесть и девять объектов соответственно. В Муравленко к уже работающим шести добавятся две.