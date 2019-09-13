Около 400 опасных участков дорог в Подмосковье оборудуют барьерами

Барьерные ограждения появится на более чем 390 опасных участках региональных дорог Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Более 390 потенциально опасных участков региональных дорог в Подмосковье оборудуют металлическими барьерными ограждениями. Как пояснил глава Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик, это позволит снизить смертность в дорожно-транспортных происшествиях.

«На территории области до конца года запланировано оборудовать свыше 105 км металлических барьерных ограждений на 392 дорогах регионального значения. Это позволит повысить уровень безопасности на дорогах: предотвратить съезды в кювет и снизить риски возникновения ДТП со смертельным исходом», — уточнил министр.

Самый большой объем работ намечен в Пушкино, Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде, Дмитрове и Кашире на наиболее аварийно-опасных участках дорог, таких как Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец, Братовщина — Ельдигино — ММК — Герасимиха — Рахманово, Кашира — Серебряные Пруды — Узловая, Орехово-Зуево — Верея — Новониколаевка, А104 (Москва — Дмитров — Дубна) — Дмитров — МБК.

Барьерными ограждениями в целях предупреждения ДТП также будут оборудованы потенциально опасные дороги. В их числе Хотьково — Озерецкое — Костино — Дмитров (Дмитровский округ) и Спасс — Красная Гора — Дятлово (Волоколамский округ).

В 2018 году на региональных дорогах Московской области установлено 215 км тросовых и металлических ограждений. Комплекс мер по повышению безопасности на подмосковных дорогах ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».