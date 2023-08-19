Транспорт 19 августа 2023, 11:15 Около 350 тысяч поездок совершили по МЦД-3 в первый день работы Мэр Собянин: за первый день работы МЦД-3 воспользовались 350 тысяч раз Сайт мэра и правительства Москвы

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В первый день работы на МЦД-3 совершили порядка 350 тысяч поездок, пассажиропоток возрос на 54%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам главы города, самыми востребованными станциями нового диаметра стали Зеленоград (Крюково), Андроновка, Ховрино, Лихоборы, Химки и Раменское.

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«Мы продолжим создавать новые московские городские вокзалы, интегрируя их с метро и наземным транспортом. Кроме того, заменим до конца следующего года все электрички на новые, как и обещали при запуске D3», — заверил Собянин.

Ранее в честь открытия новых Московских центральных диаметров выпустили лимитированную карту «Тройка» в цветах двух маршрутов.

Старт движению по МЦД-3 17 августа дал президент России Владимир Путин. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что это крупный и важный проект для всего Подмосковья.