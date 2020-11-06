Около 350 тысяч кроссоверов Explorer отзывает Ford из Канады и США
Американский автоконцерн Ford отзывает из Канады и США около 350 тысяч кроссоверов Explorer из-за проблем с задней подвеской. Об этом сообщила «Российская газета».
Сайт «Мир 24» уточнил, что под отзывную кампанию попадают машины, которые выпустили с 2012 по 2017 год. По данным издания, может переломиться один из рычагов задней подвески машины. Отмечается, что из-за этого уже произошло более 13 аварий, в результате которых травмы получили шесть человек.