Около 350 тысяч кроссоверов Explorer отзывает Ford из Канады и США

Сайт «Мир 24» уточнил, что под отзывную кампанию попадают машины, которые выпустили с 2012 по 2017 год. По данным издания, может переломиться один из рычагов задней подвески машины. Отмечается, что из-за этого уже произошло более 13 аварий, в результате которых травмы получили шесть человек.