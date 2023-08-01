Транспорт 01 августа 2023, 17:46 Около 300 указателей и стел разместят на веломаршруте «Зеленое кольцо» в Москве Дептранс Москвы: около 300 указателей и стел появится на веломаршруте «Зеленое кольцо» Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Для веломаршрута «Зеленое кольцо» в Москве разработали подробную навигацию. Там появится около 300 указателей и стел, сообщили в Telegram-канале дептранса столицы.

В ведомстве уточнили, что указатели и навигационные стелы уже установили в районе станций метро «Щукинская» и «Университет» на Ломоносовском проспекте. Они также появятся в ключевых точках вдоль маршрута от Профсоюзной улицы до Тимирязевского парка и МЦК «Коптево».

Реклама

Благодаря этому велосипедисты смогут легко ориентироваться и находить нужное направление вдоль веломаршрута «Зеленое кольцо», соединяющего 32 столичных парка с метро и другими видами транспорта. Его уже открыли в четырех округах Москвы.

Ранее стало известно, что новую улицу с велодорожками обустроят вблизи Алтуфьевского шоссе на северо-востоке столицы.