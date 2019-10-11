Около 300 искусственных неровностей установили на дорогах Подмосковья

На территории Московской области для повышения безопасности на дорогах регионального значения установили порядка 300 искусственных неровностей. Работы проводят в рамках проекта «Успокоение в городах», направленного на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения на аварийно опасных участках региональных дорог в населенных пунктах. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

«В Подмосковье в рамках проекта „Успокоение в городах“ по повышению безопасности на региональных дорогах в этом году установят более 700 искусственных неровностей в 40 городских округах и районах. На сегодняшний день на дорогах уже установили около 300 искусственных неровностей в 27 муниципальных образованиях», — сообщил министр транспорта Алексей Гержик.

Он добавил, что искусственные неровности устанавливают с целью принудительного снижения скоростного режима водителями для обеспечения безопасности пешеходов. В приоритетном порядке работы по их обустройству выполняются вблизи пешеходных переходов у социально значимых объектов, детских культурно-досуговых и образовательных учреждений и в местах концентрации ДТП.

Порядка 20 новых ИДН установили в Волоколамском округе, 12 искусственных неровностей появилось в Каширском округе, в Красногорске и Богородском округе обустроили по 7 объектов, также новые ИДН появились на дорогах в Талдомском округе, Чехове, Можайске, Дмитрове и других.