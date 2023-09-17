Транспорт 17 сентября 2023, 03:22 Около 30 рейсов задержали в аэропортах Москвы Авиарейсы массово задержали в Домодедово, Внуково и Шереметьево Unsplash

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Не меньше 29 авиарейсов задержали и еще девять отменили в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в Москве. Таким данными поделился портал Яндекс. Расписание.

По информации на 02:12 по московскому времени, во Внуково не выпустили 11 рейсов и шесть отменили, в Домодедово задержаны восемь рейсов и еще три отменены, в Шереметьево задержали 10.

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А утром в минувшую субботу сообщалось о задержке 40 рейсов в столичных аэропортах. Больше всего задержек рейсов пришлось на Домодедово — 24.

Последний раз массовые задержки и отмены рейсов в воздушных гаванях Москвы зафиксировали в начале сентября. Причины ограничений тогда не назывались. В ночь на 10 сентября из московских аэропортов не вылетели по расписанию около 20 самолетов.

Ранее пришлось задержать рейс из Новосибирска в Петербург. Это произошло из-за того, что один из пассажиров испытал слишком сильную паническую атаку.