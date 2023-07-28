Транспорт 28 июля 2023, 03:08 Около 30 рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за ливня Pixabay

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В аэропортах Москвы из-за непогоды задержали около 30 рейсов. Согласно онлайн-терминалам воздушных гаваней, отменить пришлось порядка 10 рейсов.

Во Внуково и Шереметьево задержали по 14 рейсов, по четыре вылета отменили. В Домодедово с опозданием вылетят четыре борта, два самолета не смогут покинуть аэропорт. Рейс из Санкт-Петербурга отложили на три часа из-за невозможности посадить самолет во Внуково.

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Синоптики прогнозируют сохранение непогоды до утра. Порывы шквалистого ветра могут достигать 15-17 метров в секунду.

Ливень с грозой и молниями обрушились на Москву и Подмосковье поздним вечером в четверг, 27 июля. В пятницу в Москве ожидается град, из-за чего в городе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Жителей столицы и области, а также автомобилистов призвали к особой осторожности в этот период.