Транспорт 25 ноября 2023, 21:44 Около 30 авиарейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы Телеканал «360»

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В трех аэропортах Москвы вечером 25 ноября задержали и отменили 29 авиарейсов. Данные опубликовал сервис «Яндекс. Расписание».

По данным на 21:30 во Внукове задержали 16 рейсов, а пять отменили. В Домодедове отложили шесть вылетов и не состоялись три. В Шереметьеве не стали отправлять вовремя семь рейсов. Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский пока нет.

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Вечером 24 ноября сообщалось о задержке и отмене более 40 авиарейсов в трех московских аэропортах. Ранее власти Москвы продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за метели и гололедицы.

По данным столичного Метеобюро, после двухдневного снегопада в Москве высота снежного покрова на улицах города достигла 15 сантиметров. Для сравнения, в 2004 году она достигала 20 сантиметров.