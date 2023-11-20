Транспорт 20 ноября 2023, 17:57 Около 27 тысяч машин выпустят на заводе «Москвич» в этом году

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В текущем году «Москвич» планирует выпустить не менее 27 тысяч машин, из которых четыре тысячи приходится на электрокары. Об этом в Совете Федерации сообщила директор компании по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям Татьяна Редько, написали «Известия».

Во время выступления Редько напомнила, что у завода открыты 82 дилерских центра в 51 городе страны.

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Ранее коммерческий директор «Москвича» Александр Мигаль рассказал, что завод намерен увеличить выпуск автомобилей до 50 тысяч в 2024 году. Кроме того, в следующем году планируется показ кроссовера D-класса «Москвич 8».