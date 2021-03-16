Около 230 тысяч машин проехали по новой развязке в Трехгорке за два месяца

Около 230 тысяч машин проехали по новой развязке в Трехгорке Одинцовского района в Московской области за два месяца. Каждый день по дороге проезжает более 3,8 тысячи авто. Ее построили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Движение по автомобильной развязке открыли 11 января. Благодаря объекту более чем 30 тысячам жителям Трехгорки теперь проще выезжать из своего микрорайона. Теперь они могут воспользоваться съездом на Северный обход Одинцова, дополнительным выездом на МКАД и альтернативным объездом через Можайское и Минское шоссе.

Поток транзитного транспорта в Немчиновке и Ромашкове снизился, а время в пути до МКАДа теперь составляет около 10 минут.

На съездах и выездах на Северном обходе Одинцова продолжается строительство пунктов взимания платы, пока они работают бесплатно в тестовом режиме. Длина путепровода — 94,8 метра. До конца 2021 года строители доделают ливневую канализацию и шумозащитные экраны. Протяженность новой дороги с подходами и съездами — более четырех километров.

Кроме того, в Одинцове реконструируют улицу Чистяковой. Чтобы освободить местные дороги и частный сектор от движения грузовиков, ее расширят до четырех полос. Также рабочие построят участок дороги до развязки на пересечении с Северным обходом Одинцова.

Работы по реконструкции улицы планируется выполнить в два этапа. Первый рассчитан на май–декабрь 2021 года. За эти месяцы построят участок улицы Чистяковой, необходимый для исключения транзита большегрузов через деревню. На втором этапе пройдет реконструкция существующего участка, также построят тротуары и проведут освещение. Работы планируется завершить в 2022 году.