Транспорт 21 декабря 2022, 05:48 Более 22 тонн сухофруктов из Казахстана не пустили в Россию из-за несоответствия нормам

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Более 44 тонн продуктов из Казахстана, среди которых 22,5 тонны сухофруктов, не пропустили на таможенном пункте «Троицк» в Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

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Как сообщили в ведомстве, в Казахстан вернули 3,2 тонны фруктов, 22,5 тонны изюма, чернослива и нута и 19 тонн грецких орехов. Причина заключается в том, что продукция не соответствовала фитосанитарным сертификатам, а также предъявленным документам. Кроме того, поставщика обязали выплатить штраф.