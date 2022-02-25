Около 160 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы в пятницу утром отменены или задерживаются в общей сложности 160 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 08:10 в аэропорту Шереметьево задерживаются семь рейсов, 61 рейс отменен. В аэропорту Домодедово задержаны восемь рейсов, 16 отменены. В аэропорту Внуково задерживаются 10 рейсов, 58 отменены.

Росавиация накануне на фоне обострения ситуации вокруг Украины предупредила, что полеты в ряд воздушных гаваней на юге России ограничены. Временно закрылись аэропорты в Симферополе, Анапе, Краснодаре, Геленджике, Ростове-на-Дону, Белгороде, Брянске, Курске, Элисте, Воронеже. В московских аэропортах в четверг задержали или отменили более 260 рейсов.

В Великобритании запретили деятельность «Аэрофлота». В Росавиации призвали британские власти соблюдать соглашения о воздушном сообщении и предупредили о возможных ответных зеркальных мерах.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Глава государства принял такое решение после обращения руководителей Донецкой и Луганской народных республик.