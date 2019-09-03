Около 150 тысяч карт «Стрелка» продлили школьникам в Подмосковье

В этом году министерствами транспорта и госуправления Московской области было принято решение об автоматическом продлении льготной карты «Стрелка» учащимся в общеобразовательных учреждениях Подмосковья. Льготное право на новый учебный год продлили 150 тысячам школьников региона. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов.

Он отметил, что из 182 тысяч карт учащихся автоматически продлили почти 83% карт школьников.

«Студенты и те, кто обучается в Москве, должны были подтвердить право на льготу до 25 августа. В результате было заблокировано 32 тысячи неподтвержденных карт», — отметил Святослав Иванов.

Из общего числа заблокированных карт учащихся 2,2 тысячи человек успешно подтвердили льготу, 2,8 тысячи направлены в МФЦ для сверки документов, подтверждающих право использования карт.

Напомним, что по картам учащихся введена отдельная тарифная линейка, позволяющая снизить стоимость проезда на 50% при первых 35 поездках, и до 99% при дальнейшем использовании карты в течение 30 дней.

Транспортные карты «Стрелка» для учащихся — это одни из самых удобных инструментов оплаты проезда на общественном транспорте для школьников и студентов Подмосковья. Карты льготной тарификации были введены в обращение в январе 2016 года. С начала 2019 года по картам «Учащегося» и «Учащегося сельской местности» было совершено более 20 миллионов поездок, при этом 2/3 поездок совершается с 99% скидкой.