Около 15 тысяч человек стали пассажирами электробуса-гармошки в Москве

Новый экологичный электробус-гармошка сейчас проходит тестирование в Москве. Его пассажирами уже успели стать около 15 тысяч человек. Такой ифнормацией поделился глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов. Об этом сообщило «Утро.ру».

В новом транспорте установили электрический отопитель. Дальность хода у модели значительно выше. При этом он может вмешать в себя в полтора раза больше пассажиров.

«Тестирование в реальных городских условиях позволяет тщательно проанализировать все показатели и принять решение о его дальнейшей работе в столице», — пояснил Ликсутов.