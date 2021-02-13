Около 100 рейсов задержали и отменили в Москве из-за снегопада

В аэропортах Москвы в субботу задержаны и отменены почти 100 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Домодедово задержано 63 рейса и три отменено. В Шереметьево задержано 17 рейсов. В аэропорту Внуково задержано 15 рейсов, еще один отменен.

Пассажиры в субботу столпились в московском аэропорту Домодедово из-за массовых задержек рейсов, некоторые вылеты переносили каждые 20 минут.

Мощный снегопад накрыл столичный регион и продолжается уже вторые сутки. Высота сугробов уже превысила 50 сантиметров, рассказал RT. В Москве в субботу утром наблюдались девятибалльные пробки. Сложная ситуация сохранялась и ночью из-за грузовиков, забуксовавших на разных участках МКАД.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что на полную уборку от снега потребуется около трех дней.

Гидрометцентр России сообщал, что количество выпавших осадков на 12 февраля оказалось рекордным с 1973 года. А накануне из-за снегопада в регионах Центрального федерального округа объявили штормовое предупреждение.