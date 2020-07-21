Около 100 миллиардов рублей выделят на строительство железной дороги в ЯНАО

Около 100 миллиардов рублей выделит РЖД в рамках проекта «Северный широтный ход» на строительство железной дороги в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил в рамках пресс-конференции, посвященной развитию Арктики, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

«Для Ямала это очень важный проект. Он объединяет географии запада и востока, северную и свердловскую железные дороги», — подчеркнул он.

Козлов рассказал, что в настоящий момент коллеги из РЖД закончили работу над проектно-сметной документацией и ждут результатов госэкспертизы. Он пояснил, что этот объект находится под финансированием в инвестиционной программе РЖД, информирует сайт Ura.ru.

Отмечается, что по железной дороге можно будет перевезти до 24 миллионов тонн грузов добывающих предприятий Ямала. По словам Козлова, эта грузовая база отправится на Урал и в другие части страны.