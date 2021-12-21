Около 10 тысяч автомобилей отзовет Toyota из России
«Росстандарт» сообщил, что японский автомобилестроитель Toyota отзывает из РФ 9916 автомобилей Venza для ремонта. Об этом написали «Известия».
Под отзывную кампанию попали модели, которые были реализованы с 31 мая 2013 года по 3 марта 2016 года. У этих машин могут быть повреждены провода датчика системы пассивной безопасности во время эксплуатации. Отмечается, что в подобном состоянии при некоторых видах столкновения могут не раскрыться боковые подушки безопасности со стороны водителя.