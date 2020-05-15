Около 10 миллионов машин проехало по Крымскому мосту за два года

«По Крымскому мосту за два года работы проехало девять с половиной миллионов машин, в том числе свыше миллиона грузовиков и более 120 тысяч автобусов. Это почти в два раза больше, чем перевезла Керченская паромная переправа, начиная с 2015 года — 5,1 миллиона транспортных средств», — цитирует сообщение инфоцентра «Крымский мост» RT.

Глава российского Минтранса Евгений Дитрих заметил, что Крымский мост востребован. По его словам, транспортный переход не только связал два берега, но и дал толчок для экономического развития полуострова.