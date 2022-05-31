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    31 мая 2022, 14:44

    «Охота» за тонированными автомобилями началась в Санкт-Петербурге

    Оксана Лавнюженко

    В Санкт-Петербурге сотрудники полиции начали рейды по проверке тонированных автомобилей. С начала года в городе уже выявлено более восьми тысяч автонарушителей. Об этом написали «Невские новости».

    В пресс-службе регионального главка МВД добавили, что почти 200 автовладельцев совершили правонарушение с начала года повторно.

    «Борьба с тонировкой стоит на особом контроле у руководства Главка. Столь пристальное внимание к данному вопросу обусловлено тем, что чрезмерная тонировка, значительно ухудшая обзор, может стать причиной повышенной аварийности на дорогах», — говорится в сообщении ведомства.

    Любителей тонировать передние стекла автомобилей предупредили о штрафных санкциях.