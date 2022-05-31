«Охота» за тонированными автомобилями началась в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции начали рейды по проверке тонированных автомобилей. С начала года в городе уже выявлено более восьми тысяч автонарушителей. Об этом написали «Невские новости».

В пресс-службе регионального главка МВД добавили, что почти 200 автовладельцев совершили правонарушение с начала года повторно.

«Борьба с тонировкой стоит на особом контроле у руководства Главка. Столь пристальное внимание к данному вопросу обусловлено тем, что чрезмерная тонировка, значительно ухудшая обзор, может стать причиной повышенной аварийности на дорогах», — говорится в сообщении ведомства.

Любителей тонировать передние стекла автомобилей предупредили о штрафных санкциях.