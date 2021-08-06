Огромный валун перегородил путь поездам в Хабаровском крае

Дожди смыли со склона в Ванинском районе Хабаровского края многотонный валун. Камень скатился на середину железнодорожной ветки БАМ между поселениями Чепсары и Усть-Орочи. Об этом сообщило агентство «Хабаровский край сегодня».

«Мы регулярно проводим работы по предотвращению неконтролируемых оползней, склоны также укрепляются сетками. Специальная комиссия определяет опасные места, где проводятся противолавинные работы. В этом же случае, скорее всего, виной обильные осадки, которые размыли грунт и спровоцировали камнепад», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы Дальневосточной железной дороги.

Движение на этом перегоне, который проложен между гор, временно приостановили. Со станции Советская Гавань приехал восстановительный поезд. Специалистам понадобилось несколько часов, чтобы убрать с железнодорожного полотна камень.

Движение восстановили, на график движения пассажирских поездов валун не повлиял. В конце июля группа туристов из Москвы попала под камнепад в Черкесском ущелье Кабардино-Балкарии.