Транспорт 18 августа 2023, 13:07 Ограниченную серию карт «Тройка» выпустили в Москве Дептранс: тематические карты «Тройка» начали продавать в Москве Пресс-служба Дептранса Москвы

Читать 360tv в

Ограниченная серия транспортных карт «Тройка» в новом дизайне появится в продаже в Москве в честь открытия третьего и четвертого Московских центральных диаметров. Об этом рассказали в столичном дептрансе.

Карту выпустили с цветовым сочетанием новых маршрутов: половина «Тройки» окрашена в цвет папайи, в честь МЦД-3, половина — в ментоловом цвете, в честь МЦД-4.

Реклама

Приобрести карты можно онлайн, а также на стойках «Живое общение» и во флагманских магазинах на станциях метро «Трубная» и «Маяковская».

«У пассажиров появились новые маршруты и пересадки, они могут пользоваться всеми плюсами транспортной системы столицы. В честь этого важного события в продажу поступили тематические карты „Тройка“», — пояснил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее президент России Владимир Путин дал старт движению по МЦД-3.