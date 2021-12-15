Ограничения по въезду грузовиков в Москве начнут действовать с 1 января

За проезд больших грузовик без спецпропуска в Москве водителей с 1 января будут штрафовать. Об этом сообщило РИА «Новости».

Грузовые автомобили массой более 3,5 тонны смогут ехать транзитом только по ЦКАД и бетонкам А-107 и А-108, въезд на МКАД и в Москву без спецпропуска для них будет запрещен. Штраф для несоблюдающих правило составит пять тысяч рублей с каждой видеокамеры, на которую они попадут.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье для общественного транспорта введут выделенные полосы. Благодаря им планируют уменьшить пробки, сократить время на дорогу и перевозить гораздо больше людей. В рамках первого этапа эксперимента организуют 14 выделенных полос на трассах.

Одно из главных преимуществ выделенных полос на дорогах — это уменьшение пробок. При такой разметке автобусы и маршрутки не будут попадать в заторы. Сейчас в Подмосковье уже функционируют несколько выделенных полос.