Ограничения на полеты в южные аэропорты продлили в России

Авиавласти России в очередной раз продлили ограничения на полеты в аэропорты, расположенные на юге страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе.

«До 20 марта, 03:45», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, до какого периода будут действовать ограничения.

Оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика» подтвердил информацию о закрытии аэропортов Краснодара и Анапы до 20 марта.

«Зона для полетов в северо-западной части Краснодарского края признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров», — объяснил оператор.

Аэропорты на юге страны закрыты с 24 февраля, сразу после начала специальной военной операции России на Украине. Изначально ограничение ввели до 1 марта, потом продлили до 8 марта. Затем ограничения вновь продлили до 14 марта.

Воздушные гавани не работают в Ростове-на-Дону, Анапе и Краснодаре. Временно закрыли аэропорты в Геленджике, Ставрополе и Элисте, а также Белгороде, Курске, Орле, Воронеже и Симферополе.