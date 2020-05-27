Ограничения из-за коронавируса начали снимать во Внуково

Введенные из-за коронавируса ограничительные меры постепенно отменяют в России. На режим послабления правил перешел и столичный аэропорт Внуково. Переход к обычной работе будет проходить в три этапа.

«Внуково при взаимодействии с государственными структурами реализует комплекс мероприятий, направленных на поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмена ограничительных мер будет проходить в три этапа, при этом все необходимые правила для безопасности пассажиров будут соблюдаться. В терминале А разрешат находиться встречающим и провожающим. Кроме того, там возобновят работу офисы авиакомпаний, где можно будет купить билеты. Допускать не будут только людей с повышенной температурой.

На всей территории Внуково гражданам нужно обязательно быть в масках и перчатках. На полу нанесут специальную разметку для соблюдения дистанции. Все транспортные средства и помещения будут каждый день дезинфицировать.

Россия закрыла авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса. Сейчас отечественные специалисты насчитывают 370 680 случаев заболевания COVID-19. Вылечить удалось уже 142 208 человек.