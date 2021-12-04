Ограничения для личных машин опровергли в Минтрансе

Новая транспортная стратегия не подразумевает никаких ограничений на развитие всех видов транспорта. Также не будет ограничено и использование личных машин.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтранса. Транспортная стратегия рассчитана до 2035 года.

«Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта», — уточнили в Минтрансе.

Ранее СМИ сообщили, что использование автомобилей с неэкологичными двигателями могут ограничить в России.

В частности, использование неэкологичных машин планируется поэтапно снизить за счет создания специальных зон, в которые будет запрещено въезжать таким автомобилям.

По их данным, стратегия также предполагала ограничение скоростного режима в жилых кварталах. Планируется внедрить цифровые методы контроля за уровнем шума. Рассматривается установка шумозащитных экранов.