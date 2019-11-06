Ограничение скорости начнет действовать на 4 участках дороги А108 в Дмитровском округе

На Московском большом кольце в Дмитровском городском округе будет введено ограничение скорости движения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Ограничения скоростного режима вводятся для повышения безопасности дорожного движения. На нескольких участках автодороги А108 «Московское большое кольцо» на территории Дмитровского округа максимально разрешенную скорость движения автотранспорта снизят до 70-80 км/ч.

Ограничение вводится на наиболее аварийных участках А108 с 26 ноября. Скоростной режим 70 км/ч вместо ранее разрешенных 90 км/ч будет действовать на участках: с 33,8 км по 35,02 км; с 35,02 км по 36,15 км; с 47,65 по 58,40 км.

Скоростной режим 80 км/ч вместо ранее разрешенных 90 км/ч вводится на участке А108 в Дмитровском округе с 44,45 км по 45,23 км.

Для контроля скорости на этих четырех участках будут установлены комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного двжения и соответствующие дорожные знаки.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.