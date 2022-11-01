Ограничение полетов на юг России продлили еще на неделю | 360°

01 ноября 2022, 10:10
Ограничение полетов на юг России продлили еще на неделю
Росавиация продлила до 9 ноября режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 9 ноября. Об этом сообщили в Росавиации.
Самолеты по-прежнему не полетят в Анапу, Брянск, Белгород, Воронеж, Геленджик, Курск, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Временное ограничение действует до 03:45 9 ноября.
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Остальные российские аэропорты работают штатно. Росавиация в качестве альтернативы предложила добираться в нужные регионы через Сочи, Ставрополь, Москву, Минеральные Воды и Волгоград.
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Особый режим ввели в феврале и регулярно продлевали, в последний раз – до 3 ноября.
Кроме того, Росавиация утвердила список региональных маршрутов, на которые 17 авиакомпаний получат субсидии в 2023 году. В продажу поступит больше четырех миллионов билетов по специальной цене на 308 направлений, например из Абакана в Омск, из Архангельска в Сочи, из Астрахани в Казань, из Барнаула в Красноярск и другие города. На субсидии выделили девять миллиардов рублей.
Самолеты
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