Ограничение полетов на юг России продлили еще на неделю | 360°

Транспорт 01 ноября 2022, 10:10 Ограничение полетов на юг России продлили еще на неделю Росавиация продлила до 9 ноября режим ограничения полетов в 11 аэропортов freepik

Читать 360tv в

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 9 ноября. Об этом сообщили в Росавиации.

Самолеты по-прежнему не полетят в Анапу, Брянск, Белгород, Воронеж, Геленджик, Курск, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Временное ограничение действует до 03:45 9 ноября.

Реклама

Остальные российские аэропорты работают штатно. Росавиация в качестве альтернативы предложила добираться в нужные регионы через Сочи, Ставрополь, Москву, Минеральные Воды и Волгоград.

Реклама

Особый режим ввели в феврале и регулярно продлевали, в последний раз – до 3 ноября.

Кроме того, Росавиация утвердила список региональных маршрутов, на которые 17 авиакомпаний получат субсидии в 2023 году. В продажу поступит больше четырех миллионов билетов по специальной цене на 308 направлений, например из Абакана в Омск, из Архангельска в Сочи, из Астрахани в Казань, из Барнаула в Красноярск и другие города. На субсидии выделили девять миллиардов рублей.