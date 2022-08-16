Ограничение полетов на юг России продлили еще на неделю

Временное ограничение полетов в 11 аэропортов на юге России продлили еще на неделю, до 23 августа. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Запрет будет действовать до 03:45 23 августа. Его ввели после начала специальной операции на Украине в феврале.

Ограничение распространилось на аэропорты Белгорода, Краснодара, Симферополя, Липецка, Брянска, Анапы, Элисты, Ростова-на-Дону, Курска и Воронежа.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Москвы, Минеральных Вод, Сочи, Волгограда и Ставрополя.

«Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», — говорится в сообщении ведомства.

Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.

Ранее глава аналитической службы компании «АвиаПорт» Олег Пантелеев сообщил «360», что разбор самолетов на запчасти для обслуживания авиапарка поможет несколько лет поддерживать стабильное авиасообщение в стране.